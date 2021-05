Lutto cittadino a Corciano per bambina morta in incidente

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 18 MAG - Sarà lutto cittadino, con le bandiere a mezz'asta, a Corciano per la morte in un incidente stradale di una bambina di cinque anni che era in auto con la madre rimasta gravemente ferita. Lo ha proclamato per il giorno dei funerali il sindaco Cristian Betti. "Un gesto simbolico che vuole testimoniare il dolore della città" ha spiegato all'ANSA.

Intanto è ancora al vaglio della polizia municipale di Corciano la dinamica dello scontro tra due auto avvenuto nella serata nella serata di lunedì lungo la strada provinciale 172 tra Montemalbe e Migiana e che è costato la vita alla piccola.

Questa viaggiava con la madre su una Fiat Punto che si è scontrata con una Skoda. Tra le ipotesi al vaglio anche che l'incidente possa essere collegato all'attraversamento della carreggiata da parte di un animale.

Nonostante i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco la bambina è morta subito dopo lo scontro. La madre è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia mentre meno gravi sono risultate le condizioni dei due occupanti dell'altra vettura.

La famiglia della bambina vive a Capocavallo, una frazione di Corciano, dove è molto conosciuta.

"Tutta la comunità è scioccata, basita, distrutta" aveva già sottolineato ieri sera Betti. (ANSA).