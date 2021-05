Rapina in farmacia comunale Terni, bottino 600 euro

(ANSA) - TERNI, 14 MAG - Rapina, nel pomeriggio di oggi, presso la farmacia comunale di via Mola di Bernardo, nel quartiere Campomicciolo, a Terni.

Un uomo, con una pistola di piccole dimensioni (non si esclude fosse giocattolo) e con il volto parzialmente coperto da un cappello calato in viso, ha intimato all'unica farmacista presente nel locale di farsi consegnare il denaro ed è poi fuggito. Si ipotizza a piedi o in bici.

La donna non ha riportato conseguenze. Sul posto è giunta la polizia, anche con la Scientifica, per le indagini. Il bottino ammonterebbe a circa 600 euro. (ANSA).