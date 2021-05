Migliora l'operaio ferito in incidente sul lavoro a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - Migliorano le condizioni dell'operaio rimasto schiacciato da un macchinario, mercoledì mattina, mentre era al lavoro in un'azienda di vocabolo Sabbione, a Terni. In base a quanto si apprende dall'azienda ospedaliera Santa Maria, dove l'uomo è ricoverato nel reparto di Rianimazione, il trentottenne è vigile e cosciente. La prognosi rimane comunque riservata.

L'operaio, che nell'infortunio ha riportato un trauma da schiacciamento che ha riguardato torace e addome, è stato trattato immediatamente in sala operatoria per il controllo del sanguinamento addominale.

Il delicato intervento chirurgico è stato seguito dal dottor Federico Farinacci, in qualità di primo operatore, e dal dottor Stefano Trastulli dell'equipe medica del reparto di Chirurgia digestiva e d'urgenza, diretta dal dottor Amilcare Parisi.

