Coletto, grazie agli infermieri per il loro lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - "Grazie a tutti gli infermieri per l'abnorme lavoro svolo durante la pandemia": così l'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, ha aperto il suo messaggio agli infermieri in occasione della Giornata internazionale a loro dedicata.

"A breve il ruolo dell'infermiere dovrà essere rivisto e rivalutato - ha detto l'assessore - e l'infermiere oltre al naturale ruolo negli ospedali, avrà sempre di più un ruolo importantissimo sul territorio affiancando i medici di medicina generale anche sul fronte della prevenzione. Abbiamo una popolazione che diventa sempre più anziana e il nostro obiettivo è farla vivere a lungo e in salute. A tal fine è importante la prevenzione così come è indispensabile una figura che possa erogare le cure domiciliari".

"Nella stesura del nuovo Piano socio sanitario - ha concluso Coletto - sicuramente gli infermieri saranno coinvolti come parte integrante di un servizio sanitario che dovrà essere sempre più impegnato sul territorio per dare risposte ai pazienti in generale e in particolare agli anziani". (ANSA).