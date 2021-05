Secondo giorno consecutivo senza vittime Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - Secondo giorno consecutivo senza vittime per il Covid in Umbria dove i morti dall'inizio della pandemia restano 1.370. Emerge dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 114 nuovi positivi e 16 guariti, con gli attualmente positivi ora 2.654, 98 in più del giorno precedente.

Sono stati analizzati 2.991 e 4.713 test antigenici. Il tasso di positività è del 1,47 per cento sul totale (1,58 il giorno precedente) e del 3,8 sui soli molecolari (era il 3 per cento).

Tornano a scendere i ricoverati nei reparti ordinari, 160, tre in meno del giorno precedente, 20 dei quali nelle terapie intensive. Dato stabile. (ANSA).