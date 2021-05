Nei gazebo della Lega in Umbria 420 nuovi tesserati

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - Oltre 420 nuovi tesserati e tante persone che si sono avvicinate ai gazebo della Lega, organizzati nello scorso week end nelle piazze di 34 comuni dell'Umbria, per confrontarsi, chiedere informazioni e avanzare proposte.

L'iniziativa, unica in Italia - spiega il partito in una nota - , ha riscosso il plauso del segretario federale Lega, Matteo Salvini, il quale si è complimentato con gli organizzatori in un post Facebook e nella trasmissione tv "Porta a Porta".

"Sono molto soddisfatto di come è andata - ha affermato Mauro Malaridotto, responsabile regionale Lega del tesseramento - solo nel fine settimana abbiamo raccolto tanti nuovi tesserati. Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro dei nostri militanti, vero motore della Lega, che hanno dedicato tempo e cuore all'incontro e all'ascolto delle persone nelle piazze principali dell'Umbria. La presenza ai gazebo dei parlamentari, dei consiglieri regionali, dei sindaci e degli amministratori dei vari Comuni, dimostra quanto la Lega abbia voglia di essere sempre vicina al territorio e pronta al confronto. Non è finita qui, torneremo quanto prima tra la gente con le nostre proposte di buongoverno".

L'iniziativa umbra ha riscosso interesse e attenzione dello stesso Matteo Salvini il quale ha scritto un post Facebook: "Grazie agli amici umbri della Lega che nel fine settimana hanno organizzato gazebo in tutta la regione, a tutti i militanti e sostenitori impegnati in tante altre piazze italiane e ai cittadini che sono venuti a trovarci: stanchi di Zoom, Skype, Messenger... il bello della politica è l'incontro, l'ascolto, il coinvolgimento, dal vivo". (ANSA).