Giornate Fai di Primavera il 15 e 16 maggio

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAG - Tornano nei territori di Foligno, Spoleto e della Valnerina le giornate Fai di Primavera in programma il 15 e il 16 maggio, presentate stamani.

A Foligno due le opzioni: il trekking urbano alla scoperta di edicole e maestà mariane nel centro storico (30 delle complessive 60 presenti) e il trekking alla palude di Colfiorito. Il percorso cittadino, a cura del gruppo Fai di Foligno con l'apporto degli "apprendisti Ciceroni" del liceo Marconi di Foligno, sarà complessivamente di 3 chilometri per un'ora di cammino (sabato 15 dalle 15 alle 18 e domenica 16 dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 con partenza ed arrivo all'oratorio di Santa Caterina). E' affidato al gruppo Fai Giovani Foligno il trekking alla palude di Colfiorito sabato 15 dalle 10 alle 16,30 e domenica 16 dalle 10 alle 16,30. I gruppi saranno al massimo di 15 persone per un percorso di 2 ore per una lunghezza di circa 5 chilometri. Possibilità di fare anche una sessione di yoga. Un tuffo nel passato sarà costituito dalla visita al castello di Montesanto a Sellano.

A Spoleto ci saranno due visite: via dell'Arringo-piazza Duomo e alla scoperta delle mura ciclopiche (domenica 16 maggio dalle 10.30 alle 18,30). Altra visita Fai è quella alla chiesa di San Salvatore a Campi di Norcia (sabato 15 dalle 15 alle 18) e domenica 16 maggio (dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18) con la collaborazione della Pro Loco Campi di Norcia.

Alla presentazione delle giornate Fai di Primavera sono intervenuti, fra gli altri, il consigliere comunale Marco De Felicis, in rappresentanza del Comune di Foligno - riferisce una nota dell'ente - la presidente regionale Fai, Nives Maria Tei Coaccioli, il delegato Fai di Foligno, Maurizio Tozzi, la delegata Fai di Spoleto, Lidia Antonini. (ANSA).