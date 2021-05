Bacchetta, vicino alla città di Gubbio e a familiari vittime

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAG - "La Provincia di Perugia si stringe ai familiari delle vittime della drammatica tragedia sul lavoro avvenuta a Gubbio, città alla quale ci sentiamo vicini nel lutto che l'ha duramente colpita. Un evento terribile che porta prepotentemente alla ribalta il tema della sicurezza sul lavoro". lo afferma Luciano Bacchetta, presidente della Provincia di Perugia, in una nota dell'ente.

"Se quella della città dei Ceri è una vicenda che ci tocca particolarmente da vicino - prosegue - non possiamo rimanere indifferenti alle tante morti che in ogni parte d'Italia si sono verificate in questi ultimi giorni. Non bastano le parole di solidarietà e vicinanza. Ci vogliono investimenti seri e controlli a tappeto. Istituzioni, organizzazioni sindacali, associazioni di categorie e gli stessi lavoratori devono in maniera sinergica occuparsi dei tempi della sicurezza in maniera sistematica. Le leggi ci sono occorre essere consapevoli che devono essere rispettate perché nel 2021 non si può morire nel posto di lavoro".

Il presidente della Provincia rivolge poi "un pensiero grato ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine e ai mezzi di soccorso che anche questa volta hanno affrontato la pericolosa emergenza nella quale si sono trovati ad intervenire. L'auspicio è che l'inchiesta aperta dalla magistratura porti rapidamente a comprendere la dinamica della tragedia. Ultimo, ma non per importanza un abbraccio fraterno al Sindaco Filippo Mario Stirati al quale chiedo che sia esteso a tutti gli eugubini".

