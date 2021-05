Squarta, esplosione Gubbio tragedia che colpisce l'Umbria intera

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAG - "Sono profondamente scosso da quanto accaduto nell'esplosione di Gubbio in cui è morto un uomo. E' una tragedia che colpisce l'intera comunità, il drammatico episodio mi lascia sgomento". Così il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta.

"A nome dell'amministrazione che rappresento - sono le parole di Squarta - mi stringo alle vittime di questa tragedia in segno di cordoglio. In questo triste momento non ci sono parole per commentare quanto accaduto, resta un dolore immenso. Il lavoro è dignità, il ruolo della politica è quello di investire nella formazione e nei controlli capaci di permettere ai lavoratori di tornare a casa sicuri la sera. Solamente il 28 aprile si è celebrata la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, nel nostro Paese le morti bianche continuano a rappresentare un'emergenza perché purtroppo questi drammi continuano a succedere tutti i giorni".

"La prevenzione diventi una certezza", è l'esortazione del presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. (ANSA).