Presidente Assemblea Umbria, indennità per figlio Luana

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - "Parte della mia indennità di maggio sarà devoluta alla sottoscrizione lanciata dal Comune di Montemurlo a sostegno del bimbo di Luana, morta a soli 22 anni per un incidente sul lavoro". lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Marco Squadra. "Una notizia drammatica di quelle che non vorresti mai leggere e che mi ha molto scosso, specie per come è maturata la tragedia" ha sottolineato su Facebook l'esponente di Fratelli d'Italia.

"Un piccolo gesto - ha spiegato Squarta - che segue quello di tanti altri cittadini, generosi e sgomenti davanti a un dramma che tocca profondamente il cuore di tutti". (ANSA).