Nuovo volo tra Perugia e Londra con British Airways

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - British Airways dalla prossima collegherà Londra Heathrow con l'aeroporto internazionale dell'Umbria. Il volo sarà operato da un Airbus 320 tre volte alla settimana con una capacità di 144 posti (96 in economy 48 in business class) Il primo collegamento sarà lanciato dal Terminal 5 il 27 giugno e l'ultimo sarà operato ad inizio di settembre. Ad annunciarlo è la Sase, la società che gestisce lo scalo umbro.

I giorni di programmazione del nuovo collegamento sono lunedì, giovedì, sabato.

British Airways - sottolinea la Sase - è una delle più grandi compagnie aeree al mondo che collega più di 150 destinazioni nei cinque continenti dall'aeroporto inglese di Heathrow.

Per Neil Chernoff, director of network and alliances della compagnia, "è fantastico lanciare questa nuova rotta perché noi di British poniamo l'attenzione massima verso nostri clienti valutando dove meglio amano viaggiare". "Sappiamo - ha aggiunto - che questa nuova destinazione sarà apprezzata sia da persone che visitano amici e parenti, ma anche da city breakers, grazie ai voli che partono appena prima del fine settimana e ritornano la domenica ".

"Siamo entusiasti di gestire per la prima volta British Airways nel nostro aeroporto. Questi voli sono più che benvenuti, perché danno la possibilità alla nostra regione di essere presente tra le numerose destinazioni nel mondo di una delle più grandi compagnie aeree del mondo. Con BA miriamo ad aumentare la nostra visibilità e offrire un'ampia opportunità sia al Regno Unito che al nostro mercato locale" ha affermato il management dell'aeroporto umbro. (ANSA).