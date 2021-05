Video ospedale Perugia per Giornata igiene mani

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - "Diamoci una mano oggi per darci la mano domani" è lo slogan scelto dall'Azienda ospedaliera di Perugia per la Giornata mondiale dell'igiene delle mani, celebrata il 5 maggio, promossa dall'Organizzazione mondiale della salute per ricordare l'importanza di questo gesto, definito "molto semplice ma essenziale, soprattutto negli ambienti ospedalieri e di cura".

Attraverso un video tutorial, che coinvolge tutte le figure professionali, l'ospedale di Perugia ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per ricordare che l'igiene delle mani è una delle azioni più efficaci per ridurre la diffusione degli agenti patogeni e prevenire le infezioni da Covid-19.

"Il lavaggio delle mani è un gesto semplice, economico ed efficace - afferma Antonella Mencacci, direttore del laboratorio di microbiologia dell'Azienda ospedaliera - in particolare negli ospedali e ambienti di cura perché previene tutte le infezioni correlate all'assistenza. Inoltre, in questo momento di pandemia assume una importanza vitale per prevenire le infezioni da Covid-19, infatti è fortemente raccomandato dalle linee guida mondiali e nazionali per il contenimento del virus Sars CoV 2.

Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone e l'acqua e bisogna frizionare le mani per almeno 40-60 secondi. In assenza di questi, si può ricorrere agli igienizzanti per le mani a base alcolica, con i cui dovremmo lavarci le mani per 20 secondi. Lavare spesso le mani è un elemento di protezione sia per i noi stessi che per gli altri".

Nel video tutorial è presente anche un secondo slogan: "L'ospedale si veste di colori". per ricordare ai cittadini i colori che contraddistinguono la qualifica professionale di ciascun sanitario. Realizzato con gli operatori sanitari ospedalieri vuole essere anche - sottolinea l'Azienda ospedaliera - "un omaggio per ringraziarli del lavoro svolto tutti i giorni in questo difficile anno di pandemia". (ANSA).