Oltre 130 video per concorso musicale Enrico Zangarelli

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 05 MAG - Sono oltre 130 i video di 60 scuole da tutta Italia, e di alcuni istituti fuori concorso dall'estero, in gara nel concorso nazionale musicale "Enrico Zangarelli", che si terrà dal 6 all'8 maggio in modalità online, organizzato dall'istituto di istruzione secondaria di primo grado "Alighieri-Pascoli" di Città di Castello.

"Con una formula assolutamente innovativa ed unica in Italia - ha spiegato Leonora Baldelli, direttore artistico del concorso, a nome del Comitato organizzatore - abbiamo proposto a tutti gli studenti e docenti d'Italia di rendere attiva la tecnologia facendo vivere e crescere idee e creatività attraverso dei video. Non dei semplici video clip con immagini né la mera esecuzione allo strumento, bensì un mondo di idee da unire soprattutto nel momento del distanziamento, idee che gli studenti hanno sviluppato sia da soli sia in collaborazione, prodotti multimediali che hanno visto la multidisciplinarietà di tanti docenti".

I temi da proposti sono Dante Alighieri, La mia terra, La musica nel cuore, Donne in Musica, La musica riduce le distanze, La musica nel mondo più altri tre legati a Città di Castello e all'Umbria. Come l'arte di Alberto Burri, quella di Raffaello e il folklore locale. Nei video danza, poesia, disegni, immagini, storie antiche, le tradizioni della propria terra, letteratura, recitazione, ricerca, natura.

"Un evento straordinario che coinvolge un numero di scuole e di giovani da tutta Italia e dall'estero all'insegna della musica, della cultura, dell'arte e della promozione del territorio che rappresenta, con orgoglio per la nostra città e per la scuola, un segnale di speranza e ripartenza per il futuro" hanno precisato il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta e gli assessori, Rossella Cestini e Vincenzo Tofanelli. (ANSA).