Minoranza Assemblea chiede "calendario trasparente" sui vaccini

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - "Accogliendo le accorate istanze che ci stanno giungendo in queste ore da decine di cittadini indignati per l'andamento della campagna vaccinale umbra, chiediamo alla presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei e all'assessore alla Sanità, Luca Coletto di procedere con la massima urgenza alla pubblicazione di un calendario trasparente e facilmente consultabile relativo alla vaccinazione della popolazione 50-69 anni ed all'adozione, come richiesto da tempo, di una lista ufficiale e trasparente di 'riservisti' da utilizzare in caso di rinunce o dosi in esubero": lo chiedono i consiglieri regionali di minoranza, Fabio Paparelli, portavoce dell'opposizione, Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Simona Meloni, Donatella Porzi, Pd, Thomas De Luca, M5s, Andrea Fora, Patto civico, e Vincenzo Bianconi, Misto.

Per i consiglieri dell'opposizione "è intollerabile che ancora oggi non esista un calendario vaccinale che stabilisca le date per le prenotazioni (e le successive vaccinazioni) dei cittadini che hanno un'età inferiore ai 69 anni". "Tanto più - aggiungono - se pensiamo che, di questo passo, la Regione concluderà solo ad agosto prossimo gli over '70, disattendendo la previsione del generale Francesco Figliuolo che entro maggio intende aprire le vaccinazioni a tutti, dopo aver terminato gli over 65. Il ritardo accumulato in Umbria è tanto più incomprensibile alla luce del fatto che altre Regioni come il Lazio stanno già vaccinando addirittura i nati nel 1964-'65 ( 55-56 anni di età) e altre, come la Lombardia, nonostante le prime lentezze, hanno recuperato terreno e marcino in maniera spedita, in particolare modo utilizzando il vaccino AstraZeneca che vede invece l'Umbria all'ultimo posto per l'utilizzo, con il 3 per cento contro il 44 per cento della stessa Lombardia". (ANSA).