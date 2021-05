Vescovo Piemontese, Ternana in B sia premessa di speranza

(ANSA) - TERNI, 03 MAG - La promozione in serie B della Ternana, "nel mezzo della pandemia, sia premessa di speranza e auspicio del risveglio della città e delle attività imprenditoriali per una complessiva crescita umana, civile, sociale e culturale": lo dice il vescovo di Terni, Giuseppe Piemontese, parlando a conclusione del campionato di Lega Pro.

Il presule "si unisce alla festa della città intera in spirito di unione e di amicizia". "Leggiamo - continua il vescovo in una nota - che altre imprese sono legate alla vittoria della Ternana. Ci auguriamo che trovino collaborazione e soluzioni utili al bene dei cittadini. Lo sport, e in primis il calcio, aggreghi giovani e adulti, uomini e donne per una festa ordinata e in vista di imprese, altrettanto da primato, non solo sportive ma in altri campi del progresso civile e sociale". (ANSA).