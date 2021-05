Nicchi, grande soddisfazione promozioni Perugia e Ternana

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAG - "È una grande soddisfazione per tutti gli umbri la promozione in serie B della Ternana e del Perugia" lo sottolinea il consigliere regionale della Lega Daniele Nicchi, presidente della prima Commissione dell'Assemblea legislativa. "Le nostre due squadre - aggiunge - hanno avuto una stagione che ha visto trionfare nel campionato di serie C prima le Fere e a seguire i Grifoni: due risultati straordinari".

"Ho sempre seguito l'andamento delle due squadre umbre - ricorda Nicchi in una nota -, seppur a distanza a causa della pandemia. Un plauso va ai due presidenti Stefano Bandecchi della Ternana e Massimiliano Santopadre del Perugia, che hanno riportato le due società in una categoria importante che darà lustro e visibilità alla nostra Regione. Come appassionato di calcio auguro a me stesso e ai tifosi ternani e perugini di poter tornare presto allo stadio a seguire le rispettive squadre del cuore". (ANSA).