In tanti a Città della Pieve per cercare di vedere Draghi

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 03 MAG - La presenza del presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua residenza di Città della Pieve, durante il fine settimana appena trascorso, per molti visitatori è diventata ulteriore motivo di attrazione verso il borgo umbro.

Sia il primo maggio sia ieri, in tanti si sono affacciati dal belvedere del viale che conduce al monastero di Santa Lucia, da dove si scorge in lontananza l'abitazione del premier. Il primo weekend "libero" dai vincoli dell'emergenza Covid, oltre ad aver riempito le terrazze all'aperto di bar e ristoranti, ha suggerito a molti di raggiungere la cittadina che diede i natali al Perugino, anche nella speranza di incontrare il presidente tra le vie del centro storico. Speranza che questa volta è però andata delusa. Draghi, giunto alla Pieve venerdì pomeriggio, ha preferito questa restare all'interno della sua casa, lontano dalla gente e da occhi indiscreti. Non partecipando nemmeno ad alcuna funzione religiosa in Duomo o al Santuario.

Assieme alla moglie Serenella, stando al racconto di qualcuno che l'avrebbe incrociato, sarebbe uscito solo sabato mattina per recarsi in edicola ad acquistare i giornali, ma con il premier che sarebbe comunque rimasto in macchina. (ANSA).