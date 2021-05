Al ristorante in violazione norme anti-Covid, sospesa licenza

(ANSA) - TERNI, 03 MAG - È scattata la sospensione della licenza per cinque giorni per un ristorante cinese di zona Borgo Rivo, a Terni, dove nel corso dei controlli interforze del fine settimana sono stati sorpresi all'interno numerosi clienti intenti a consumare la cena, in violazione delle normative anticontagio. Al titolare guardia di finanza e divisione amministrativa della questura hanno notificato anche la sanzione.

Stesso provvedimento, quest'ultimo, anche per il titolare di un altro ristorante cinese della città, questa volta in zona Cardeto. Qui la polizia - riferisce la questura - ha scoperto numerosi clienti uscire ben oltre l'orario del coprifuoco.

In totale, nel corso dei controlli svolti tra venerdì e ieri anche da carabinieri e polizia locale, sono state 16 le sanzioni elevate. Tra queste anche quelle nei confronti di sei giovani, ai quali è stato contestato il mancato uso della mascherina, che non portavano neanche con sé, e la violazione del coprifuoco.

