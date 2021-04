Umbria jazz lancia bando per merchandising triennio 2021-'23

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Lanciato dalla Fondazione Uj il bando per il merchandising del triennio 2021-2023, in particolare per l'attivazione e la gestione del servizio, con organizzazione e personale propri sia durante le manifestazioni a marchio Umbria jazz sia mediante modalità elettroniche.

In particolare il servizio consiste nella ideazione, progettazione, sviluppo, produzione, distribuzione, vendita e commercializzazione, anche tramite internet, dei prodotti a marchio Umbria jazz o avente il logo Uj.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito /www.umbriajazz.it/pubblicato-il-bando-di-gara-per-il-merchandis ing-dei-prodotti-a-marchio-uj. (ANSA).