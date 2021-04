Tardani, nel Pnrr importanti progetti interessano Orvieto

(ANSA) - PERUGIA, 22 APR - Ci sono anche "importanti progetti che interessano il territorio di Orvieto" nel Piano nazionale di ripresa e resilienza redatto dalla Regione Umbria per il confronto con il Governo: lo afferma il sindaco, Roberta Tardani. Sottolineando come la giunta abbia "recepito diverse proposte avanzate dall'amministrazione comunale". "E' il caso - spiega - della bonifica del primo calanco della discarica 'Le Crete', esaurito nel 1997 e di proprietà del Comune di Orvieto, un intervento da circa 2 milioni di euro che è stato inserito tra i progetti per la ridefinizione del ciclo dei rifiuti con una più forte finalizzazione all'economia circolare. Ma anche il progetto della telemedicina, un investimento da un milione di euro nella digitalizzazione dell'assistenza medica ai cittadini prevenendo ospedalizzazione e favorendo le cure a domicilio".

Nel documento, prosegue Tardani, sono stati poi inseriti i progetti di riqualificazione della infrastrutturazione delle aree industriali e artigianali della città e la riqualificazione dell'impiantistica sportiva, mentre sul fronte dell'edilizia sanitaria figurano il miglioramento sismico dell'ospedale di Orvieto e il progetto della Casa della Salute, per cui la Regione ha previsto un investimento di 4,8 milioni di euro per la riqualificazione dell'ex mensa della caserma Piave. "Ci sono poi altre macroaree di intervento - continua Tardani - dove, come ha sottolineato la presidente Tesei, i territori saranno coinvolti nella messa a terra dei progetti. Parliamo di digitalizzazione della Pa, smart mobility regionale, mappatura 3d, attrattori turistici, ciclovie e sentieri, riqualificazione urbana, edilizia scolastica, tutela idrogeologica del territorio e non ultimo la valorizzazione delle Aree interne per cui sono state individuate linee di intervento concrete in grado di poter imprimere un cambio di passo rispetto al passato".

Orvieto punta infine, concluda la sindaca, a "giocare un ruolo importante" anche nella costituzione del Distretto regionale della grafica. (ANSA).