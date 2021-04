la "Tariffa puntuale" sui rifiuti, esperienze di Todi e Torgiano

(ANSA) - PERUGIA, 22 APR - "La tariffa puntuale in Umbria. Le esperienze dei Comuni di Todi e Torgiano con Gesenu Spa" era il titolo di un convegno on-line organizzato da Gesenu.

I Comuni di Todi e Torgiano dal 2020 hanno adottato il sistema di "Tariffa puntuale", attuando i principi europei che regolano la materia, dai quli discende che: il costo del servizio rifiuti deve essere ripartito tra i cittadini in modo tale che chi contribuisce in misura maggiore alla produzione dei rifiuti è anche chiamato a contribuire in misura maggiore, in termini economici, al costo della loro gestione e del loro smaltimento.

Durante il webinar è stato spiegato che la transizione da un sistema di tariffazione tradizionale alla tariffazione puntuale ha comportato l'intera riprogettazione dei sistemi di rilevazione e gestione dei dati.

A Todi si registra una variazione (2019/2020) dell'1 % di raccolta differenziata e una diminuzione dell'11,9% nella produzione del rifiuto secco residuo. A Torgiano i dati parlano di un aumento di 1,7% di raccolta differenziata e di una diminuzione pari a meno 13,4% nella produzione del rifiuto secco residuo. (ANSA).