Epidemiologi, a 0,74 Rt Umbria ultimi sette giorni

(ANSA) - PERUGIA, 22 APR - Continua in Umbria la "lenta discesa" della curva dei contagi Covid nonostante le varianti (inglese e brasiliana), che al momento sono ormai arrivate, come risulta dai sequenziamenti fatti sul territorio regionale, al 96%: è quanto risulta dall'aggiornamento settimanale sull'andamento dell'emergenza sanitaria.

Dai nuovi dati forniti dal Nucleo epidemiologico regionale l'Rt, calcolato con media mobile degli ultimi sette giorni, è di 0,74 (0,88 quello nazionale).

"La curva si sta assestando e sta scendendo, con dati buoni anche dell'Rt e numeri confortanti che ci dicono che il Covid si sta spegnendo anche se serve massima attenzione per la presenza delle varianti" ha sottolineato l'assessore regionale alla Salute Luca Coletto. (ANSA).