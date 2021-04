Costa, sui vaccini Umbria sta facendo molto bene

(ANSA) - TERNI, 16 APR - "L'Umbria sta facendo molto bene sul piano vaccinale e per quanto riguarda l'approvvigionamento delle dosi mi sento di tranquillizzare il territorio": lo ha detto il sottosegretario alla Sanità, Andrea Costa, a margine della sua visita presso l'Azienda ospedaliera di Terni. "Già nella prossima settimana - ha spiegato - verranno consegnate oltre 4 milioni di dosi, Pfizer ha annunciato che fornirà 8 milioni di dosi aggiuntive rispetto a quelle previste nel secondo bimestre".

Per Costa "i territori hanno risposto in maniera straordinaria, tutto il territorio nazionale ha dato grande disponibilità". "Ci sono le condizioni - ha concluso il sottosegretario - per arrivare all'obiettivo delle 500 mila dosi, siamo in un percorso di crescita dove ognuno deve fare la propria parte". (ANSA).