Nas Perugia scopre quattro 'furbetti' del vaccino Covid

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - Altri quattro presunti 'furbetti del vaccino' anti Covid individuati in Umbria dai carabinieri del Nas di Perugia. In particolare i militari del nucleo umbro - nell'ambito di due specifiche attività di indagine coordinate dalle procure della Repubblica di Perugia e di Terni - hanno deferito in stato di libertà quattro persone per avere dato false indicazioni sulle proprie professioni al personale addetto presso i centri di somministrazione.

Gli accertamenti da parte dei carabinieri del Nas di Perugia - comandati dal tenente colonnello Giuseppe Schienalunga - sono stati finalizzati a contrastare l'accesso abusivo alla somministrazione di vaccino anti Covid-19 a soggetti non aventi diritto.

Domenica 21 marzo scorso - riferiscono gli investigatori - presso gli hub vaccinali dei due capoluoghi di provincia umbri erano in programma le vaccinazioni di "determinate" categorie professionali aventi diritto, secondo il piano vaccinale regionale. Secondo i carabinieri del Nas dal riscontro sui nominativi è emerso che i quattro soggetti svolgevano "tutt'altra" attività rispetto a quella dichiarata, che "nulla aveva a che fare con quelle previste quel giorno".

Le verifiche del Nas continuano su "numerosi altri soggetti al fine di rilevare eventuali ulteriori accessi abusivi alla somministrazione".

Un altro caso di presunto 'furbetto del vaccino' Covid era stato individuato sempre dai carabinieri del Nas nelle scorse settimane. (ANSA).