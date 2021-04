Pugilato: ad Assisi presentata l'European Boxing Academy

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Presentato ad Assisi il nuovo progetto European Boxing Academy, l'Accademia di formazione esclusiva per tutte le figure professionali del mondo della boxe (tecnici sportivi, arbitri-giudici, medici, dirigenti, manager, promoter, cutmen, delegati tecnici ITO), nonché centro di allenamento per tutte le squadre. Ospitare l'European Boxing Academy pone l'Italia sul tetto della cultura sportiva europea e riconosce al pugilato italiano il ruolo trainante. Per la promozione e realizzazione di questi obiettivi fondamentale sarà il ruolo professionale di Artmediasport, advisor FPI, che si occuperà dei rapporti con i media e delle attività di fundraising. L'amministrazione di Assisi, sempre vicina alle iniziative della Federpugilato, potrà vantare il successo di un'intuizione che incrementa il flusso turistico sportivo nel territorio comunale e regionale. Alla presentazione, avvenuta in Comune nella Sala della Conciliazione, sono intervenuti, tra gli altri, i tre players del progetto, il presidente AIBA Umar Kremlev, il presidente EUBC Franco Falcinelli e il sindaco di Assisi Stefania Proietti. All'evento ha preso parte Flavio D'Ambrosi, presidente FPI che, insieme al presidente onorario Vittorio Lai e al presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza, fruiranno dell'Academy.

Le oltre 200 Federazioni sportive AIBA guarderanno ad Assisi come faro di rinascita. Nell'ottica di un nuovo impulso al pugilato italiano, avviato nello scorso quadriennio, il presidente D'Ambrosi è lieto di poter consolidare questo percorso in quella che da anni è la casa del pugilato: "Tre i punti fondamentali che condivido in pieno con il presidente Kremlev, ringraziando lui, l'EUBC e il Comune per questa opportunità: lo sport come tutela e benessere, strumento di inclusione per i giovani e strumento formativo. Punteremo a esaltare questi valori come parte imprescindibile della tradizione". Nell'Academy verrà integrato il Centro Nazionale Federale che si trova a Santa Maria degli Angeli. La ricerca del talento sarà l'obiettivo perseguito grazie al supporto del campione Roberto Cammarelle. (ANSA).