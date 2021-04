Partita 'fase 1' della vendita Ast di Terni

(ANSA) - TERNI, 14 APR - E' partita la 'fase 1' della procedura di vendita di Acciai speciali Terni da parte di ThyssenKrupp: a renderlo noto sono le segreterie territoriali dei metalmeccanici dopo un incontro con l'amministratore delegato dell'azienda, Massimiliano Burellli.

L'ad - riferiscono Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb - ha spiegato che questa fase corrisponde all'accesso da parte dei possibili acquirenti di una parte limitata di documentazione relativa all'azienda. Ma non si tratta - secondo quanto apprende l'ANSA da fonti della stessa azienda - di una vera e propria data room.

"Questa fase - spiegano i sindacati in una nota congiunta - dovrebbe durare fino a 30-60 giorni ed è completamente gestita dalla banca d'affari JP Morgan che dovrà individuare i player che hanno le caratteristiche per le fasi ulteriori ed arrivare ad offerte vincolanti".

Le organizzazioni sindacali hanno preso atto delle dichiarazioni e hanno ribadito le "rivendicazioni che da sempre portano avanti, per garantire i livelli occupazionali e salariali dei lavoratori diretti e dell'indotto". "Oggi più che mai serve che le istituzioni locali - sottolineano - il Governo regionale e nazionale e la politica tutta, svolga il proprio ruolo al fine di salvaguardare le produzioni strategiche per Terni e per il Paese". (ANSA).