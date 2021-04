Questura Perugia riorganizza servizi per cittadini

(ANSA) - PERUGIA, 13 APR - La Questura di Perugia riorganizza i suoi servizi per i cittadini alla luce dell'attuale scenario epidemiologico. Lo fa in particolare con l'Ufficio Relazioni con il pubblico per realizzare un miglior servizio per il cittadino.

La stessa Questura ha fornito la lista dei contatti mail e dei numeri di telefono ai quali fare riferimento: Divisione Pasi, Divisione polizia amministrativa sociale e dell'immigrazione (informazioni su caccia, licenze, armi e passaporti) ammin.quest.pg@pecps.poliziadistato.it, 075.5062533 martedì e giovedì, dalle ore 9 alle 11; Divisione anticrimine (informazioni su cessioni fabbricato) anticrimine.quest.pg@pecps.poliziadistato.it, 075.5062452, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 11 alle 13; Ufficio immigrazione (immigrazione, permessi di soggiorno e altro) immig.quest.pg@pecps.poliziadistato.it, 075.5062594 mercoledì dalle 9 alle 12, 351.7749241, tutti i giorni h24 solo ricezione messaggi; segreteria del questore (informazioni generali non trattate nello specifico da altri uffici urp.quest.pg@pecps.poliziadistato.it, 337.1139736 da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20. (ANSA).