Ancora in parte ferma attività amministrativa Usl 2

TERNI, 13 APR - Attività amministrativa ancora in parte bloccata, per il terzo giorno, all'Usl Umbria 2, dopo l'attacco informatico che domenica mattina ha colpito la rete aziendale e parte dei server e dei pc che garantiscono i servizi digitali.

Prosegue da parte dei tecnici il ripristino graduale degli stessi servizi. In particolare nella giornata giornata - in base a quanto si apprende - hanno ripreso a funzionare le firme digitali, permettendo così di siglare i referti in sospeso.

Secondo l'azienda questo lavoro di ripristino sta avvenendo in maniera "abbastanza veloce e ottimale", ma saranno necessari ancora alcuni giorni prima che i malfunzionamenti provocati dall'attacco - di tipo 'ransomware' - vengano del tutto risolti.

Nel frattempo proseguono le indagini della polizia postale.

