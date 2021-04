Ternana conquista record punti campionato di serie C

(ANSA) - TERNI, 11 APR - Non si ferma la corsa della Ternana (serie C, girone C), che con la vittoria di in casa della Turris per 1-0 conquista il record di punti assoluto di una società calcistica in un campionato. Grazie alla 27/a vittoria della stagione a Torre del Greco (Napoli) la squadra di Cristiano Lucarelli, già matematicamente vincitrice del girone e dunque promossa in serie B, raggiunge infatti gli 87 punti in classifica, superando il risultato ottenuto nella stagione 2016-2017 dal Foggia (85 punti), tra l'altro in un campionato a 20 squadre e non a 19.

Ci sono voluti 78 minuti per i rossoverdi - messi più volte in difficoltà dai padroni di casa, soprattutto nel primo tempo -, per sbloccare il risultato grazie ad un gol di mancino di Daniele Vantaggiato. Per la Ternana si tratta della 31/a gara nella quale ha segnato almeno una rete. I gol messi a segno salgono così a 88. Sono inoltre 13 le vittorie raggiunte in trasferta, risultato che permette ai rossoverdi di eguagliare il Venezia della stagione 2016-2017.

Il match di oggi - preceduto dalla scoperta di sei casi di positività al Covid tra il 'gruppo squadra' dei campani - si è aperto con la consegna al presidente della Ternana Stefano Bandecchi, da parte della Turris, di una targa in ricordo di Corrado Viciani, ex indimenticato allenatore di entrambe le squadre. (ANSA).