Da Bottega Città Castello dipinti per serie tv "Leonardo"

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - Dalla bottega artigiana al set televisivo: La Bottega tifernate del maestro Stefano Lazzari ha infatti realizzato i dipinti utilizzati nella serie tv a puntate "Leonardo", in onda su Rai 1.

Un lavoro durato un anno, in pieno lockdown, con l'impiego di tutto lo staff del celebre marchio delle riproduzioni d'autore. Sono state ricreate - ricorda il Comune in una nota - tre opere in più copie ciascuna nella stessa misura dell'originale. In particolare, "l'Ultima cena", di oltre otto metri per quattro, "L'adorazione dei pastori" e "Il Battesimo di Cristo".

"L'ultima Cena - ha precisato Stefano Lazzari - è stata ricreata in affresco con la stessa tecnica utilizzata da Leonardo per l'originale. Abbiamo adoperato un supporto di alluminio alveolare, molto leggero e adatto per la lavorazione in affresco. E' stata ricreata in tre fasi di lavorazione differenti".

"Un'altra perla di grande professionalità e dedizione al lavoro che esce fuori dalla bottega del maestro Stefano Lazzari, assieme alla sorella Francesca, al padre Romolo e allo staff giovane e qualificato e che proietta il nome della nostra città in tutto il mondo attraverso l'arte e la cultura: grati ed orgogliosi" il commento del sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta e dell'assessore comunale alla Cultura, Vincenzo Tofanelli. (ANSA).