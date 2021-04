Operaio si ferisce a una mano in un infortunio all' Ast

(ANSA) - TERNI, 01 APR - Infortunio all'Ast di Terni, dove un operaio di 52 anni è rimasto ferito ad una mano durante le operazioni di pulizia dei cilindri di un impianto all'interno del reparto Pix2.

L'incidente è avvenuto intorno alle 4,20 della scorsa notte.

Trasportato all'ospedale Santa Maria in codice rosso, l'uomo - secondo quanto si apprende dall'azienda ospedaliera - ha subito un trauma da schiacciamento della mano destra con amputazione di alcune dita. E' stato subito operato dall'équipe di Chirurgia della mano.

L'uomo è stato successivamente ricoverato in Ortopedia all'ospedale di Terni e non è in prognosi riservata.(ANSA).