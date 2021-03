Ad Assisi un puledro con nome Francesco Pax

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 28 MAR - Si chiamerà Francesco Pax, in onore del Santo e di Assisi il puledro nato all'alba di domenica nell'allevamento di Sergio Carfagna, ai piedi della città. La "madre" è la fattrice Penelope Cup, Iglesias "il padre" , stallone pluridecorato.

"Ho provato le stesse emozioni e sensazioni uniche della nascita sempre in questo periodo pre-pasquale suscitate della cavallina bianca Via Lattea sette anni fa" ha sottolineato Carfagna. "Il puledro - ha aggiunto - è un baio con la balzana posteriore destra e la stella bianca in fronte. Ho pensato subito al mio caro amico fraterno, padre Danilo Reverberi, scomparso di recente a causa del Covid. L'idea di registrare con il nome del Santo, San Francesco e di Assisi era sua ed io l'ho condivisa fin da subito. Se fosse ora qui con noi sarebbe il primo a gioire di questo evento straordinario". (ANSA).