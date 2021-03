Il saluto dell'ospedae di Spoleto ai due infermieri lombardi

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - L'ospedale "San Matteo degli Infermi" di Spoleto ha salutato i due infermieri di Codogno e Lodi che da un mese - erano giunti in città lo scorso 21 febbraio - hanno supportato le attività dei reparti Covid ed oggi pomeriggio sono ritornati in Lombardia.

La direttrice del presidio ospedaliero, Orietta Rossi, e le coordinatrici infermieristiche spoletine hanno voluto omaggiare con un presente i due colleghi lombardi Davide Giustivi, infermiere al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi, e Simona Ravera, infermiera di Terapia intensiva all'ospedale di Codogno, rivolgendo loro "il più sentito ringraziamento - riferisce la Usl Umbria 2 - per il prezioso contributo offerto con grande dedizione, professionalità e disponibilità alla collettività e ai sanitari del San Matteo degli Infermi in una fase particolarmente critica dell'emergenza Covid". Ai ringraziamenti dello staff del San Matteo degli Infermi si affiancano quelli del direttore generale della Usl Umbria 2, Massimo De Fino, il quale sottolinea "l'esemplare gesto dei professionisti lombardi che con grande impegno e generosità hanno messo a disposizione dell'azienda sanitaria la loro importante esperienza maturata sul campo, nella prima ondata del 2020, in fatto di gestione dell'evento pandemico, offrendo - conclude - un aiuto concreto alla nostra regione". (ANSA).