Costanza Laliscia 'Influencer dell'anno'

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAR - Nuovo riconoscimento per Costanza Laliscia, la campionessa europea in carica di endurance che il 15 marzo si è aggiudicata il premio "Influencer dell'anno MyHorse" ai Fise Awards 2021, il prestigioso evento con cui la Federazione italiana sport equestri ha celebrato i suoi campioni nella sua prima versione digitale. Si tratta di un premio importante per la giovane pluricampionessa perugina, appena eletta nella giunta del Coni Umbria in rappresentanza degli atleti. Fortissima sui social, che utilizza quotidianamente per trasmettere la passione e i valori dell'endurance, Costanza conta più di 406,7mila like e 59.852 follower solo su Tik Tok, è seguita da più di 5mila follower su Instagram e altrettanti su Facebook. "Sono orgogliosa e onorata - ha commentato Costanza Laliscia, che il 15 marzo ha partecipato alla cerimonia di premiazione in diretta streaming - di aver ricevuto questo riconoscimento. Questo premio ha un valore speciale per me perché arriva direttamente dal pubblico e la cosa mi emoziona immensamente. Mi piace condividere la mia passione con chi mi segue sui social e raccontare attraverso immagini e parole la mia quotidianità. Con la mia attività social cerco di essere un modello positivo per i giovani atleti e in generale per i ragazzi della mia età". Costanza, che aveva chiuso il 2020 con la medaglia d'argento al valore atletico del Coni, ha cominciato a collezionare vittorie a 16 anni e oggi, a soli 21, ha al suo attivo un palmarès davvero raro: campionessa europea di endurance 2019, ambasciatrice internazionale dell'Endurance in carica, sette volte campionessa Italiana, vincitrice di numerose gare internazionali e per due volte (2016 e 2019) del Fei Young Riders World Endurance Ranking, il massimo titolo mondiale a livello giovanile. Intanto Costanza si prepara alla prossima sfida: l'atleta è infatti nella long list per i Campionati del Mondo 2021, in programma il 22 maggio a San Rossore (Pisa).

