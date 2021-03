Padova-Perugia in diretta su Umbria Tv

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAR - Torna la diretta esclusiva di Umbria Tv che in questa stagione propone sette gare del Perugia live e integrali su canale 10.

Dopo le prime tre dirette del girone di andata, scocca l'ora della prima delle quattro dirette del girone di ritorno con la partitissima Padova-Perugia: l'appuntamento è domani, domenica 7 marzo, su Umbria TV canale 10 dalle 16.30 con un lungo pre-gara durante la trasmissione "Il Calcio in Piazzetta" di Giancarlo Pacini.

Dallo stadio Euganeo di Padova dalle 17.30 telecronaca a cura di Marco Taccucci affiancato nell'occasione da Andrea Mazzantini, ex portiere di Inter e Perugia, e Alessandro Calori, ex giocatore del Perugia, a bordo campo interventi e interviste di Riccardo Marioni.

Non mancherà il lungo post partita in esclusiva, con le interviste dalla sala stampa ai grifoni e ai veneti e commenti da studio con Raffaele Garinella e Fortunato Vinci.

I prossimi appuntamenti con le dirette su Umbria Tv saranno poi in occasione delle gare Gubbio-Perugia (17 marzo), Imolese-Perugia (28 marzo) e Feralpi Salò-Perugia.(25 aprile, ultima giornata). (ANSA).