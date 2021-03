Altri 13 morti per Covid in Umbria, ma in calo i positivi

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAR - Scende, in Umbria, il numero dei positivi al Covid, calano i contagi e i ricoveri, e aumentato i guariti: è quanto emerge dai dati delle ultime 24 diffusi dalla Regione, aggiornati al 6 marzo. Segnalati però altri 13 morti.

I nuovi positivi sono 283 e i guariti sono 448. Gli attualmente positivi scendono quindi da 7.603 a 7.425.

I ricoverati in ospedale sono 508, nove in meno di ieri, 82 dei quali (quattro in meno) in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 3.833 tamponi molecolari e 2.873 test antigenici. (ANSA).