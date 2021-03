Donazione Barbanera all'ospedale di Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 05 MAR - Una macchina-poltrona per la raccolta del plasma, dotazione che va quindi in aiuto alla sanità pubblica, è stata donata dallo storico Almanacco Barbanera al Servizio immunotrasfusionale dell'ospedale di Foligno e a sostegno di Avis Umbria.

Un gesto oggi più che mai significativo essendo il plasma emocomponente da utilizzare, con i necessari requisiti, anche in terapie di contenimento del Coronavirus.

Tempo di solidarietà quindi per l'Editoriale Campi - casa editrice dell'Almanacco - e la Fondazione Barbanera 1762. In giorni di emergenza sanitaria, l'Almanacco noto in tutto il mondo (Memoria del Mondo Unesco dal 2015) ha così aderito, su invito di Avis Regionale Umbria, al progetto nazionale "Raccolta Plasma" e "Raccolta plasma iperimmune", donando al servizio Sit Usl Umbria 2 di Foligno una poltrona dedicata alla raccolta del plasma.

A consegnare la poltrona alla dirigente del Sit Marta Micheli è stato il direttore di Editoriale Campi Luca Baldini che ha tenuto a ringraziare Avis Umbria coinvolta nell'iniziativa.

"Come ben ci ricorda Avis, l'importanza del plasma, componente del sangue, è oggi ancor più essenziale - commenta Baldini -, ci vogliono macchinari appositi e personale specializzato. E in questo, nel nostro piccolo, ci siamo impegnati". (ANSA).