Stabili ricoverati Covid in ospedali dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAR - Restano stabili, 524, i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 78 dei quali (uno in meno) in terapia intensiva. I dati sul sito della Regione evidenziano che si arresta la discesa degli attualmente positivi, oggi 8.099, 101 in più di ieri.

Sono stati registrati nell'ultimo giorno 289 nuovi positivi, 182 guariti e altri sei morti.

Analizzati 3.737 tamponi e 2.779 test antigenici. Il tasso di positività totale è del 4,4 del cento (ieri era il 6) e del 7,7 (era 9,1) per cento sui soli molecolari. (ANSA).