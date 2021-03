La progettazione europea per lo sviluppo del territorio

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAR - La Fondazione Cassa di risparmio di Perugia è entrata a far parte del gruppo di enti che sostengono la "Guida all'Europrogettazione". Il progetto, nato nel 2015 dalla collaborazione tra la Fondazione Cassa di risparmio di Torino, la Fondazione Cariplo e la Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo e sostenuto da Acri, l'associazione italiana che riunisce le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di risparmio, si sta ampliando con l'adesione di altre Fondazioni che, con l'obiettivo prioritario del rilancio socio-economico delle proprie comunità, guardano con particolare attenzione alle opportunità offerte dalla programmazione europea.

Prodotto editoriale esclusivamente digitale, la guida - spiega una nota della Fondazione perugina - è uno strumento in continuo aggiornamento a disposizione di Enti, associazioni, organizzazioni e di tutti i soggetti del territorio che vogliono orientarsi nel complesso sistema dei fondi comunitari offrendo suggerimenti e consigli per la progettazione finalizzata alla partecipazione a bandi e programmi europei.

"La nostra Fondazione - afferma il Presidente Cristina Colaiacovo - sta interpretando in modo sempre più innovativo e moderno la propria missione filantropica a sostegno del territorio allineandosi alle Politiche nazionali ed agendo in coerenza agli ambiti di intervento prioritari definiti in ambito europeo. In particolar modo in un momento così difficile riteniamo fondamentale rafforzare l'efficacia delle nostre azioni anche attraverso la promozione di nuovi strumenti, come la Guida all'Europrogettazione, che accompagneremo con mirate attività formative per rendere le organizzazioni locali sempre più competitive e per stimolare un processo di partecipazione e co-progettazione a bandi di derivazione comunitaria capace di apportare ricchezza e competenze".