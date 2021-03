Le gru attese nel parco di Colfiorito

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 01 MAR - Anche quest'anno, a marzo, sono attese le gru nel parco regionale di Colfiorito. In questo mese inizia la migrazione primaverile di questi uccelli.

Lo ricorda la rubrica sul Parco regionale di Colfiorito presente nel sito istituzionale del Comune di Foligno.

Le gru sono grandi uccelli migratori che dall'Africa settentrionale e orientale, dove trascorrono l'inverno, si spostano verso i siti di riproduzione dell'Europa centrale, settentrionale ed orientale, dai Balcani alla Russia, fino all'Asia minore. Possono solcare i cieli primaverili sempre "in branco" e non di rado si posano sulle aree umide come gli altopiani di Colfiorito, per riposarsi o rifocillarsi. Con un po' di fortuna e, cogliendo il momento giusto, in questo mese - sottolinea il Comune - è possibile osservare grandi stormi di gru in sosta per qualche giornata. (ANSA).