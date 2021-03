Approvato nuovo Piano regolatore Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAR - Il Consiglio comunale di Norcia ha approvato il Piano regolatore generale, parte strutturale e operativa di base di prima fase.

"Un'impresa che sembrava quasi impossibile quando, poco più di due anni fa, ci eravamo dati questa scadenza ma che oggi con l'approvazione di questo importante atto portiamo a compimento e sarà funzionale per la ricostruzione e lo sviluppo sociale ed economico della città" ha commentato il sindaco Nicola Alemanno.

"Nel 2014 appena insediati - ha aggiunto - ci eravamo dati l'obiettivo di far partire il livello operativo del Piano, insieme all'architetto Nigro, anche in ricordo del papà Gianluigi con il quale avevamo già collaborato e nel 2016 dopo un ampio percorso partecipativo, con tecnici, professionisti, Enti e Consulte comunali ci eravamo riusciti. Poi gli eventi sismici hanno stravolto il territorio e le nostre vite. Ad ottobre 2018 abbiamo annullato il Prg adottato, ricominciato da capo e oggi siamo qui a rendere solenne questo data che a ragione segnerà la storia della città. Grazie al grande lavoro di tutti gli uffici della Regione, della Soprintendenza, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e del Comune di Norcia, dell' Ufficio Urbanistica e all' Ing. Maurizio Rotondi. Un lavoro di anni, una ingente produzione di atti che finalmente oggi si fa concreto e diviene uno strumento importantissimo a disposizione della città". (ANSA).