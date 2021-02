Ultimo giorno di lavoro a Terni per il questore Massucci

(ANSA) - TERNI, 26 FEB - Ultimo giorno di lavoro a Terni, oggi, per il questore Roberto Massucci, che da lunedì assumerà lo stesso incarico a Livorno. Il dirigente ha salutato oggi le autorità civili, militari e religiose cittadine in via Antiochia, deponendo un mazzo di fiori al monumento della rotonda intitolata ai caduti e ai defunti della polizia di Stato.

Nei saluti di commiato da parte delle autorità intervenute, in particolare il prefetto Emilio Dario Sensi, il sindaco Leonardo Latini e il presidente della Provincia Giampiero Lattanzi, sono giunte "sincere e profonde attestazioni di stima - si legge in una nota della questura - nei confronti del dottor Massucci, che pur se per breve tempo, è riuscito a stabilire con le istituzioni cittadine un rapporto sinergico basato sulla collaborazione".

Momenti di commozione anche nel saluto con il suo personale, quando nel piazzale interno della questura Massucci ha ringraziato tutti suoi collaboratori, anche delle specialità della polizia di Stato della provincia di Terni.

Il questore si è recato infine all'ospedale Santa Maria, dove ha incontrato la direzione aziendale e il personale. Lunedì Massucci sarà avvicendato a Terni dal nuovo questore, Bruno Failla. (ANSA).