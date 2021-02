Studio di fattibilità per il nuovo stadio Liberati

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - La Ternana Calcio ha consegnato formalmente al Comune di Terni uno studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo stadio Liberati, nell'ambito di un progetto imprenditoriale più ampio che comporta un investimento di circa 50 milioni di euro da parte della società.

Ad affidare il progetto nelle mani del sindaco Leonardo Latini è stato il vicepresidente della Ternana, Paolo Tagliavento, accompagnato dal project manager Sergio Anibaldi.

Il nuovo impianto all'inglese - che tra fase autorizzativa e di esecuzione dovrebbe essere concluso entro ottobre 2024 - sorgerà al posto dell'attuale, in un'area di intervento pubblica di quasi 94 mila metri quadri, e avrà una capienza di 18.500 posti, tutti al coperto e in un'unica gradinata. E' prevista anche la realizzazione di aree interne a servizi per lo sport di oltre 3 mila 300 metri quadri e per attività commerciali di quasi 6 mila.

Avvalendosi della legge sugli stadi, la società propone poi anche la realizzazione, nella stessa area, del centro sportivo per il settore giovanile denominato Ternanello e di una clinica privata, che punta al convenzionamento con il Sistema sanitario nazionale e che garantirà l'equilibrio economico-finanziario dell'intero investimento. (ANSA).