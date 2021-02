Vasto servizio di controllo della polizia a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 20 FEB - Sessanta persone sono state identificate e 40 autoveicoli e due palazzine sono stati controllati nel corso di una serie di servizi svolti a Perugia dalla polizia, per il contrasto e la prevenzione dei reati contro la persona ed il patrimonio, e dei fenomeni di degrado sociale ed ambientale.

Impegnati sei equipaggi, tre della squadra volante e tre del reparto prevenzione crimine, coordinati da un ispettore della questura. I controlli hanno interessato la stazione ferroviaria di Fontivegge, il centro storico e la periferia cittadina.

Alla stazione un giovane di origini brasiliane, di 23 anni, è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un paio di forbici, un taglierino e otto lame di ricambio, in merito ai quali non ha saputo dare spiegazioni.

Avviate le pratiche di espulsione per un tunisino di 26 anni, che è stato denunciato, inottemperante all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

Denunciata anche una donna italiana di 33 anni, controllata in zona San Sisto, risultata inottemperante al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Perugia emesso dal questore. La stessa è stata anche sanzionata per la violazione delle normative per il contrasto alla diffusione del Covid. (ANSA).