Sindaco Romizi dona targa ringraziamento a personale ospedale

(ANSA) - PERUGIA, 19 FEB - Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, si è recato in visita all'ospedale Santa Maria della Misericordia per donare a tutto il personale sanitario una targa di ringraziamento, in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, recentemente istituita e che si celebra il 20 febbraio.

Questa la scritta sulla targa: "A tutto il personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato un sincero ringraziamento dalla Città di Perugia. In questa giornata nazionale onoriamo l'impegno, la professionalità e il sacrificio di tutti voi in questo anno di pandemia da Coronavirus: una guerra che combattiamo al vostro fianco.

Che la speranza, la solidarietà, la fiducia e l'ottimismo possano sempre far parte della vostra splendida e indispensabile professione".

A ricevere la targa sono stati la direttrice sanitaria, Simona Bianchi, il direttore amministrativo, Enrico Martelli, alcuni medici della direzione e i responsabili dello staff infermieristico. (ANSA).