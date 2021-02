Scendono ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 19 FEB - Scendono i ricoverati Covid in Umbria, oggi 545, nove meno di ieri, in base ai dati aggiornati dalla Regione. I pazienti nelle terapie intensive sono 83, due in meno.

Registrati altri 11 morti, 959, 301 nuovi positivi e 269 guariti. Gli attualmente positivi sono 8.439, 21 più di ieri.

Nell'ultimo giorno sono stati processati 3.896 tamponi e 3.546 test antigenici. Con un tasso di positività totale del 4 per cento (ieri 4,3) e del 7,7 sui soli molecolari (era 8,3).

