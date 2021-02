Cancellato concerto Redman-Mehldau-Mcbride-Blade a Umbria Jazz

(ANSA) - PERUGIA, 19 FEB - Il concerto "Redman-Mehldau-Mcbride-Blade: A MoodSwing Reunion" previsto per il 14 luglio a Perugia per Umbria Jazz è stato cancellato.

L'annuncio arriva dallo stesso festival del Jazz.

Originariamente previsto per l'edizione 2020 e poi, a causa della prima emergenza sanitaria, postposto al 14 luglio 2021, è stato ora definitivamente cancellato per l'annullamento del tour di quest'anno.

Ma rimane confermato per lo stesso giorno sempre a Perugia il concerto del quartetto di Branford Marsalis.

A breve Umbria Jazz fornirà anche gli aggiornamenti e le informazioni relative al rimborso dei biglietti. Un peccato quindi non poter vedere dal vivo ad Umbria Jazz 2021 i membri dell'originale Joshua Redman Quartet (Redman al sassofono, Brad Mehldau al piano, Christian McBride al basso e Brian Blade alla batteria) che dopo la loro ultima collaborazione, risalente proprio all'album "Mood Swing" del 1994, si erano ritrovati tutti insieme per questo tour.