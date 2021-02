Bacchetta, vaccino subito anche alle persone Down

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 18 FEB - "E' molto importante garantire che anche le persone Down siano tra le prime a essere vaccinate in Umbria". E' l'appello lanciato dal sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, insieme alla referente locale dell'"Aipd" (Associazione italiana persone Down), Tiziana Pescari, e al presidente del sodalizio regionale, Ferdinando Valloni. "Come amministrazione comunale ci faremo interpreti in prima persona di questa esigenza nei confronti delle istituzioni regionali competenti", ha affermato il primo cittadino, nel sottolineare "il lavoro meritorio dell'Aipd". "I nostri figli chiedono di vaccinarsi, fare in modo che sia possibile è un nostro dovere", ha detto Pescari, chiarendo: "Non chiediamo privilegi, ma di ridare una vita a queste persone".

"Finora si è parlato solo di vaccinazioni per i disabili che si trovano nei centri diurni, nelle Rsa, nella case famiglia, ma purtroppo ci sono anche i nostri figli, che sono nelle loro abitazioni, con i propri genitori, e sono circa il 30 per cento di questa categoria", ha spiegato la referente tifernate dell'Aipd. "Serve chiarezza - ha detto - attraverso una adeguata pianificazione che permetta di essere vaccinati a tutti i disabili". (ANSA).