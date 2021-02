Per Mario Draghi altra notte trascorsa in Umbria

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 05 FEB - Un'altra notte trascorsa a Città della Pieve per il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Dopo la prima giornata di consultazioni a Montecitorio con le forze politiche per formare il nuovo governo, nella serata di ieri l'ex presidente della Bce ha fatto di nuovo ritorno nel borgo umbro, scelto più di dieci anni fa come suo "buen ritiro".

Stamani il ritorno a Roma per la seconda giornata di incontri, che inizierà alle 11 con il Gruppo per le autonomie del Senato.

La scelta di tornare ogni sera in Umbria, al termine dei colloqui, potrebbe essere dettata dalla pace e serenità assicurate dal borgo umbro. (ANSA).