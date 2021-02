Scuole Perugia lunedì aperte, si valuta per martedì

(ANSA) - PERUGIA, 31 GEN - Scuole regolarmente aperte domani a Perugia. Emerge da un post su Facebook in merito confronto in atto con la Regione sulle misure di contenimento nei centri della provincia più colpiti dal contagio.

Il Comune ha confermato che oggi è stata inviata dalla Regione una nota con le considerazioni del Cts sull'attuale situazione epidemica. In essa si raccomandano misure di prevenzione al fine di mitigare l'aumento del livello di contagio. Fra queste si propone la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie, "qualora si evidenzi un numero pari o superiore ai 200 casi su 100.000 abitanti".

"E' in corso la relativa valutazione - si legge nel post - e proseguono i confronti tecnici con la sanità regionale.

Eventuali sospensioni dell'attività in presenza saranno da martedì 2 febbraio. In serata si darà più puntale comunicazione sulle determinazioni assunte.". (ANSA).